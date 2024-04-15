إسلام عفيفي: أفراد مؤسسة أخبار اليوم متعطشون لنجاح حقيقي وتجاوز كل التحديات

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، إنّه محظوظ مع التغييرات الصحفية، بأنه مع زملاء صحفيين تربطه بهم علاقة إنسانية ومهنية طويلة، متابعا: «الاستقلال الكامل في كل إصدار عن الآخر، مسألة ستكون مختلفة معنا، وفكرة التكامل بين الإصدارات تحريريا واقتصاديا وفكريا، وفي المبادرات التي ستطرحها مؤسسة أخبار اليوم، خاصة أن المؤسسة طرحت مبادرات تلمس الشارع المصري».

وأضاف «عفيفي»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «لا أخفي سرا أن لدينا تحديات كبيرة داخل المؤسسة، لا أتحدث كلام إنشا، الروح التي وجدتها من أول يوم ذهبت فيه طمأنتني، أن الناس متعطشة لنجاح حقيقي، وتجاوز كل التحديات الموجودة».

وكشف رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، عما دار معه ومع المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: «وجدت رجل بمعنى الكلمة، يتحمل مسؤولية الدفاع عن أحد دروع الوطن والأمن القومي والثقافة والهوية والمدرسة المصرية المعتدلة دينيا وفكريا في المنطقة».