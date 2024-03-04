متخصصون: مبادرة «الوطن» لدعم «قادرون باختلاف» تأثيرها إيجابي وتساعدهم على متابعة الأخبار والاستمتاع بالترفيه

لاقت تجربة «الوطن» إشادة وتفاعلاً كبيرين، نظراً لما تقدمه من أوجه الدعم لذوى الهمم، ليعرب عدد كبير من الجمهور عن إعجابه بتلك التجربة الفريدة، من بينهم «كريم عمرو»، صاحب الـ25 عاماً، مترجم لغة إشارة، الذى عبّر عن سعادته بهذه التجربة التى تقدم نفعاً كبيراً لهذه الفئة من أصحاب الهمم، وقال فى تصريحات لـ«الوطن»: «الفكرة كويسة جداً للأشخاص الصم أو المتكلمين، بتخلى الأصم يفهم طبعاً ويحس إنه قاعد بيتفرج زيه زى المتكلم».

وبحسب «كريم» فإن هناك بعض الأمور التى لا يمكن إيصالها بلغة الإشارة، وأوضح قائلاً: «مش كل اللى هيتسمع بيتم ترجمته ويتفهم بنسبة 100%، ممكن إفيهات معينة ماتتفهمش، ممكن الكلام زى الشعر والأغانى اللى فيه قافية ونغمة مايتفهمش، بيتم ترجمته فعلاً لكن مش هيوصل بالصورة المطلوبة زى ما احنا هنفهمه، لأن الحاجات دى بتعتمد على نغمة الصوت والإيقاع».

وعن الأثر النفسى لمبادرة «الوطن»، عددت الدكتورة صفاء محمود حمودة، أستاذ مساعد الطب النفسى بجامعة الأزهر، مميزات ترجمة ملخصات مسلسلات رمضان بلغة الإشارة، وأكدت أنها ستكون لها تأثيرات إيجابية للغاية، لأنها تساعد الصم على التغلب على الإعاقة، وهى خطوة تشبه التطبيقات التى تساعد الكفيف على معرفة الكلمات المكتوبة، كما تساعدهم على متابعة الأحداث واتساع عالمهم، وعلى متابعة الأخبار والاستمتاع بالترفيه، كما أنها تدعمهم نفسياً، وتُنسيهم الشعور بالإعاقة.