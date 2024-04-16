محمد فايز فرحات يكشف دور مؤسسة «الأهرام» في تدريب الصحفيين

تحدث الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الأهرام»، عن إمكانية إنشاء مراكز تدريب صحفية، بهوية كل مؤسسة تقدم الخدمة لصحفيين من خارج المؤسسة.

وقال في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «قبل الحديث عن هذه النقطة، أؤكد أن الزملاء السابقين والحاليين يكملون بعضهم وأوجه الشكر إلى عبدالمحسن سلامة على جهوده الكبيرة التي بذلها طيلة فترة توليه المسؤولية، وسنعمل على استكمال هذه المسيرة».

الصحف القومية تمثل مدرسة مهمة في الصحافة

وتابع: «الصحف القومية تمثل مدرسة مهمة وكبيرة في الصحافة، وبالنسبة إلى مسألة التدريب، فإن مؤسسة الأهرام لديها معهد الأهرام الإقليمي للصحافة الذي يدرب الزملاء داخل مؤسسة الأهرام للصحفيين وللقضايا ذات الصلة بالإدارة ويقدم خدمات في إطار عمليات رفع الكفاءة وغيرها».

وواصل: «الأمر في حاجة إلى جهد أكبر في تسويق وتعريف المجتمع بفئاته وشرائحه المختلفة بما تقدمه مؤسسة الأهرام، وفيما يتعلق بالتدريب أيضا، فإن لدينا مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الذي لديه برامج متخصصة لطلاب العلوم السياسية، وكل العلوم ذات الصلة بها سواء في الإعلام أو في غيره».