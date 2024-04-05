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رفع 1200 حالة إشغال في حملات مكبرة بحدائق الأهرام

كتب:

سلامة عامر
02:06 م | الجمعة 05 أبريل 2024
خلال حملات الجيزة

خلال حملات الجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين على الطريق العام ومنع الممارسات العشوائية وتطبيق مواعيد الغلق، وذلك علي مدار اليوم خلال شهر رمضان المبارك.

إجراءات ترشيد الطاقة ومواعيد الغلق

ونفذت محافظة الجيزة بقطاع حدائق الأهرام حملات استهدفت رصد المخالفات والتعديات بشوارع القطاع وكذلك متابعة الالتزام بإجراءات ترشيد الطاقة ومواعيد الغلق.

وأسفرت الحملات التي تم تنظيمها عن رفع 1200 حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهي والكافيهات، وتم إيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام، بالإضافة إلى غلق وتشميع عدد من المحال والمقاهي المخالفة بالتعاون مع شرطة المرافق بعد تلقي العديد من شكاوى المواطنين بشأنهم لتعديهم على الطريق العام وإحداث ضوضاء وازعاج للمواطنين على مدار اليوم.

ونفذت محافظة الجيزة حملة نظافة وتجريد ورفع مخلفات وترميم البلدورات بقطاع هضبه الأهرام شملت شارع الضغط العالي والثروة المعدنية، وساهمت في تحسين حالة النظافة، بالإضافة إلى ضبط وإزالة حالات بناء مخالفة في المهد، حيث تم فك شدة خشبية وإزالة حوائط مخالفه بالعقار رقم 60 ن، وكذلك إزالة حوائط مخالفة بالعقار رقم 49 ه‍، وإزالة حوائط مخالفة بالعقار رقم 175 ه‍، وتم مصادرة جميع المعدات المستخدمة في المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية.

التعدي على أرصفة المشاة

وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات على مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.