علاء ثابت يسلم رئاسة تحرير الأهرام لماجد منير (صور)

سلم الكاتب الصحفي علاء ثابت، رئاسة تحرير جريدة الأهرام، للكاتب الصحفي ماجد منير، وذلك تنفيذا لقرار الهيئة الوطنية للصحافة الذي صدر اليوم متضمنا حركة التغييرات الصحفية بالمؤسسات الصحفية القومية.

حركة التغييرات الصحفية بالمؤسسات القومية

وقال علاء ثابت، في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: «شاء الله سبحانه وتعالى أن ألملم أوراقي كرئيس تحرير للأهرام أكبر وأقدم جريدة عربية كي أسلم المهمة للصديق وزميل المهنة والخندق العزيز ماجد منير»، مؤكدا على تشرفه كثيرا بالعمل مع فريق مهني وراقٍ ومتعاون في جريدة الأهرام فكل الشكر والاحترام والمودة لهذا الفريق».

وتمنى ثابت النجاح والرفعة لرئيس تحرير الأهرام المهني الخلوق ماجد منير، مؤكدا على الاستعداد الكامل للتعاون معه في أي مهمة تحتاجها الجريدة، متمنيا التوفيق والنجاح للصديق البارع الراقي الدكتور محمد فايز فرحات في مهمته الجليلة كرئيس لمجلس إدارة الأهرام، وكذا كل التمنيات بالنجاح لكل من نالوا شرف القيادة في هذه التغييرات المهمة.