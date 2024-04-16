جدول امتحانات المرحلة الإعدادية 2024 الترم الثاني بمحافظة الإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات المرحلة الإعدادية 2024 بمحافظة الإسكندرية، للفصل الدراسي الثاني، للصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي في جميع الإدارات، مشيرة إلى أن الامتحانات تبدأ الأربعاء 1 مايو 2024، وحتى الخميس 23 مايو.

جدول امتحانات المرحلة الإعدادية بالإسكندرية

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، جدول امتحانات المرحلة الإعدادية 2024 بمحافظة الإسكندرية للصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بالعملية الامتحانية حسبما أعلنت مديرية تعليم الإسكندرية، بعد اعتماد المعدل الزمني للامتحانات.

وتبدأ الامتحانات في تمام الساعة 8 صباحًا للفترة الصباحية، والساعة 1 ظهرًا للفترة المسائية، على النحو التالي:

الصف الأول الإعدادي:

- الأربعاء 2024/5/1: اللغة العربية والخط، التربية الدينية.

- الأربعاء 8 مايو: اللغة العربية والخط، التربية الدينية.

- ‏السبت 11 مايو: الهندسة، الدراسات الاجتماعية.

- ‏الإثنين 13 مايو: اللغة الإنجليزية، العلوم.

- ‏الأربعاء 15 مايو: الجبر، التربية الفنية.

جدول امتحانات الصف الثاني:

- الأربعاء 2024/5/1 : الحاسب الآلي.

- ‏الخميس 9 مايو: اللغة العربية والخط، التربية الفنية.

- ‏الأحد 12 مايو: الهندسة، الدراسات الاجتماعية.

- ‏الثلاثاء 14 مايو: اللغة الإنجليزية، العلوم.

- الخميس 16 مايو: الجبر، التربية الفنية.

جدول الصف الثالث الإعدادي:

- السبت 2024/5/18: اللغة العربية والخط، التربية الدينية.

- ‏الأحد 19 مايو: اللغة الأجنبية.

- ‏الاثنين 20 مايو: العلوم.

- ‏الثلاثاء 21 مايو: جبر، تربية فنية.

- ‏الأربعاء 22مايو: هندسة، حاسب آلي.

- الخميس 23 مايو: الدراسات الاجتماعية، التربية الفنية.