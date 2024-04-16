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المياه تجرف الأخضر واليابس.. فيديوهات توثق فيضانات وسيول عارمة تجتاح عمان

كتب:

أحمد عادل موسى
01:08 ص | الثلاثاء 16 أبريل 2024
فيضانات وسيول تجتاح عمان

فيضانات وسيول تجتاح عمان

أدت الأمطار الغزيرة في سلطنة عمان، على الطرف الشرقي لشبه الجزيرة العربية، إلى حدوث سيول عارمة ووفاة 17 شخصًا على الأقل، فيما تعمل فرق الإنقاذ على البحث عن ناجين، وفقًا لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

الفيضانات في عمان

وأفادت السلطات بوفاة مجموعة من أطفال المدارس والسائق، في حادثة حين جرفتهم السيول بمركبتهم.

ووثق فيديوهات كارثة الفيضانات والسيول، التي اجتاحت سلطنة عمان، فيما أغرقت المياه المنازل والسيارات والأتوبيسات.

سيول جارفة 

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن شرطة عمان السلطانية والجيش العماني نشرا في المحافظة؛ لإجلاء المواطنين من المناطق التي غمرتها السيول.

وغالبًا ما تؤدي الأمطار الغزيرة في السلطنة إلى حدوث سيول، مما يجذب الأشخاص لمشاهدة مجاري الأنهار الجافة القريبة، المعروفة باللغة العربية باسم الوادي.

أثناء حدوث السيول، قد تمتلئ بسرعة وتجرف الأشخاص والمركبات.

الإمارات تتوقع هطول أمطار غزيرة

ومن المتوقع أيضًا هطول أمطار غزيرة على دبي، ومناطق أخرى في الإمارات العربية المتحدة وشبه الجزيرة العربية.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات من احتمالية حدوث الرعد والبرق والأمطار وتساقط البرد، مع توقع وصول سرعة الرياح إلى 70 كيلومتر في الساعة.

وأعلنت المدارس الحكومية عن قرار عقد الفصول الدراسية عن بُعد، يومي الثلاثاء والأربعاء.

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بقلم أحمد عادل موسى