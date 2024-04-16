المياه تجرف الأخضر واليابس.. فيديوهات توثق فيضانات وسيول عارمة تجتاح عمان
كتب:
أحمد عادل موسى
01:08 ص | الثلاثاء 16 أبريل 2024
فيضانات وسيول تجتاح عمان
أدت الأمطار الغزيرة في سلطنة عمان، على الطرف الشرقي لشبه الجزيرة العربية، إلى حدوث سيول عارمة ووفاة 17 شخصًا على الأقل، فيما تعمل فرق الإنقاذ على البحث عن ناجين، وفقًا لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».
الفيضانات في عمان
وأفادت السلطات بوفاة مجموعة من أطفال المدارس والسائق، في حادثة حين جرفتهم السيول بمركبتهم.
ووثق فيديوهات كارثة الفيضانات والسيول، التي اجتاحت سلطنة عمان، فيما أغرقت المياه المنازل والسيارات والأتوبيسات.
فيضانات تضرب المناطق الشرقية في عمان #منخفض_الهدير #مركز_العاصفة— مركز العاصفة (@Storm_centre) April 14, 2024
14_4_2024 pic.twitter.com/ISdkXKY2x1
فيضانات سلطنة عمان تسببت ب وفاة 17 شخص من سلطتة عمان الله يرحمهم .و البحث جاري عن مفقودين. pic.twitter.com/hQMO6Zpo8Y— امجد دهيساتdhesat (@amjad59646238) April 15, 2024
سيول جارفة
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن شرطة عمان السلطانية والجيش العماني نشرا في المحافظة؛ لإجلاء المواطنين من المناطق التي غمرتها السيول.
وغالبًا ما تؤدي الأمطار الغزيرة في السلطنة إلى حدوث سيول، مما يجذب الأشخاص لمشاهدة مجاري الأنهار الجافة القريبة، المعروفة باللغة العربية باسم الوادي.
أثناء حدوث السيول، قد تمتلئ بسرعة وتجرف الأشخاص والمركبات.
فيضانات في #عمان الله يعينهم— طقس_العالم (@Arab_Storms) April 14, 2024
14-4-2024
Oman #منخفض_المطير #سلطنةعمان pic.twitter.com/ljnVpdqm3r
الإمارات تتوقع هطول أمطار غزيرة
ومن المتوقع أيضًا هطول أمطار غزيرة على دبي، ومناطق أخرى في الإمارات العربية المتحدة وشبه الجزيرة العربية.
وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات من احتمالية حدوث الرعد والبرق والأمطار وتساقط البرد، مع توقع وصول سرعة الرياح إلى 70 كيلومتر في الساعة.
وأعلنت المدارس الحكومية عن قرار عقد الفصول الدراسية عن بُعد، يومي الثلاثاء والأربعاء.