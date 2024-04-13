فيضانات روسيا تغطي المنازل ومنسوب المياه يصل إلى 12 مترا (فيديو)

أفادت تقارير وسائل الإعلام الروسية الصادرة اليوم السبت، بارتفاع منسوب نهر الأورال في مدينة أورينبورج الروسية إلى نحو 12 مترًا حتى أصبحت تغطي المنازل، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

ارتفاع منسوب نهر الأورال

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن خدمة الطوارئ المحلية أعلنت أن منسوب نهر الأورال في مدينة أورينبورج وصل إلى نحو 11.83 متر أو ما يعادل نحو 39 قدمًا.

وطلبت السلطات في المدينة إخلاء آلاف السكان على الفور بسبب الارتفاع السريع في منسوب المياه بعد فيضان الأنهار الرئيسية نتيجة ذوبان كميات كبيرة من الثلوج.

Orenburg region, Russia

Briefly about the current situation:

Orenburg is still flooded.

The Ural River continues to flood Orenburg. According to the latest data, the water level has risen to 1.183 centimeters. It is noted that the water arrives very quickly. Local… pic.twitter.com/NrkLzCBGqg — LX (@LXSummer1) April 13, 2024

إجلاء أكثر من 13 ألف ساكن

ودعت السلطات في مدينة أورينبورج الروسية آلاف السكان إلى إجراء عمليات الإخلاء على الفور يوم الجمعة، نظرًا للارتفاع السريع في مياه الفيضانات بعدما اجتاحت الأنهار الرئيسية ضفافها بسبب طوفان قياسي ناتج عن ذوبان الثلوج.

طلبت السلطات الإقليمية إجراء عمليات إخلاء جماعية لأجزاء من مدينة أورينبورج، وهي مدينة يقطنها أكثر من نصف مليون نسمة وتقع على بعد 1200 كيلومتر شرقي موسكو.

وذكرت وكالات الأنباء الروسية في وقت لاحق أن مسؤولين في أورينبورغ، أعلنوا عن إجلاء أكثر من 13 ألف ساكن في مختلف أنحاء المنطقة، حيث يشكل الأطفال أكثر من ربع هذا العدد.