فيضانات روسيا تغطي المنازل ومنسوب المياه يصل إلى 12 مترا (فيديو)

أفادت تقارير وسائل الإعلام الروسية الصادرة اليوم السبت، بارتفاع منسوب نهر الأورال في مدينة أورينبورج الروسية إلى نحو 12 مترًا حتى أصبحت تغطي المنازل، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن خدمة الطوارئ المحلية أعلنت أن منسوب نهر الأورال في مدينة أورينبورج وصل إلى نحو 11.83 متر أو ما يعادل نحو 39 قدمًا.

وطلبت السلطات في المدينة إخلاء آلاف السكان على الفور بسبب الارتفاع السريع في منسوب المياه بعد فيضان الأنهار الرئيسية نتيجة ذوبان كميات كبيرة من الثلوج.

Orenburg region, Russia

Briefly about the current situation:

Orenburg is still flooded.

The Ural River continues to flood Orenburg. According to the latest data, the water level has risen to 1.183 centimeters. It is noted that the water arrives very quickly. Local… pic.twitter.com/NrkLzCBGqg