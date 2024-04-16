أزمة جديدة تضرب الأهلي قبل موقعة مازيمبي.. تحذير من ذروة ارتفاع الحرارة

يبدو أن الأهلي سيكون على موعد مع أزمات جديدة، بعد تحديد موعد مباراته أمام مازيمبي الكونغولي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الكونغو، ما يلقي بظلاله على أداء نجوم المارد الأحمر، الذين سيخوضون المباراة في الثالثة عصرًا، أي في ذروة الأجواء الحارة.

أزمات تواجه الأهلي بسبب موعد مباراة مازيمبي

الإجهاد الحراري من أخطر الأزمات التي قد يتعرض لها لاعبون كرة القدم أثناء خوض المباريات نهارًا في درجات الحرارة المرتفعة، إذ يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع حرارة الجسم بشكل سريع، ما بدوره قد يتسبب في جفاف الجسم وفقدان الوعي في بعض الحالات، بحسب ما أوضح مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية في حديثه لـ «الوطن».

حذّر «بدران» أيضًا من الإرهاق والتعب، الذي يؤدي إلى تراجع قدرة الفريق على التحمل والأداء الجيد، إلى جانب وجود فرص زيادة الإصابات بالآلام العضلية والشعور بآلام المفاصل، ما بدوره قد يؤدي إلى تراجع الأداء الرياضي داخل الملعب.

تحذيرات من خوض المباراة حال ارتفاع درجات الحرارة بشكل استثنائي