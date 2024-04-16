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دراما المتحدة

7 نصائح لحماية أموالك عند التسوق عبر الإنترنت.. «استخدم كلمة مرور معقدة»

كتب:

مارينا رؤوف
02:15 ص | الثلاثاء 16 أبريل 2024
التسوق الإلكتروني

التسوق الإلكتروني

مع ازدياد التكنولوجيا المالية وأعمال الشراء عبر الإنترنت للعديد من المنتجات، أصبح هناك ضرورة ملحة للحذر من عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تتم عن طريق سرقة الأموال، من خلال البطاقات البنكية.

مميزات التسوق الإلكتروني

مع مرونة التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت، والدفع بالبطاقات البنكية والاستمتاع بتجربة تسوق مرنة من المنزل، ارتفعت احتمالية خطر التعرض للاحتيال الإلكتروني، أثناء عملية التسوق، فلابد من اتخاذ بعض الخطوات الاحترازية للحد من تلك المشكلة.

وفي السطور التالية توضح «الوطن» عددًا من النصائح للحفاظ على أمانك خلال التسوق عبر الإنترنت، وفق مؤسسة «كاسبرسكي»

نصائح أمنية للتسوق الإلكتروني عبر الإنترنت

- التأكد من التسوق من المتاجر الإلكترونية والتطبيقات الموثوقة وشرعية.

- تثبيت برنامج فعّال لأمن الإنترنت.

- التخلص من مسجلات لوحة المفاتيح التي تحتوي على الأرقام السرية للبطاقات والحسابات.

- استعمل دائمًا محرك بحث إلكتروني موثوق لدى إدخال بيانات بطاقتك.

- تأكد من ظهور علامة قفل موصد أو علامة مفتاح غير مكسور.

- التأكد من أن عنوان الموقع الإلكتروني يتضمن في أوله https.4.

- استخدم كلمة مرور معقدة يصعب تخمينها.

 

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.