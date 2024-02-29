نصائح مهمة من «حماية المستهلك» قبل التسوق الإلكتروني.. تجنبا لسرقة حسابك

مع تزايد الإقبال على التسوق الإلكتروني من قبل المستهلكين، توفيرا للوقت والجهد، قد يتعرض البعض منهم للغش انخفاض جودة المنتج، أو المبالغة في الأسعار، وقدم جهاز حماية المستهلك، بعض النصائح لراغبي التسوق الإلكتروني، من خلال نشرة توعوية.

نصائح جهاز حماية المستهلك عند التسوق الإلكتروني

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز النصائح والإرشادات التي يقدمها جهاز حماية المستهلك لرواد المواقع الإلكترونية وراغبي الشراء عبر الإنترنت قبل الشراء أو التعامل مع المواقع، كالتالي:

- قبل عملية الشراء يُنصح بالتجول بين المواقع المختلفة، للمقارنة بين الأسعار والمواصفات الخاصة بالسلعة قبل شرائها.

- التسوق عبر مواقع آمنة، تحافظ على أرقام بطاقتك الائتمانية التي تستعملها في الشراء.

- التأكد من صحة البيانات والأرقام الخاصة بقيمة مشترياتك وتفاصيل بطاقتك الائتمانية قبل إرسال أي معلومات إلى الموقع الإلكتروني.

- الحرص على الشراء من المواقع ذات السُمعة الطيبة.

- قراءة شروط البيع والتوصيل والاسترجاع بدقة.

- الاحتفاظ بنسخة من أمر الشراء عبر المواقع الإلكترونية.

- لا تعطي بطاقتك الائتمانية عبر البريد الإلكتروني أو المحادثات.

تخصيص بطاقة ائتمان واحدة فقط للشراء عبر الإنترنت

- مراجعة الكشف الخاص لعمليات الشراء ببطاقة الائتمان التي تتم عبر الإنترنت.

- تخصيص بطاقة ائتمان واحدة فقط للشراء عبر الإنترنت، لسهولة اكتشاف أي محاولة لاستعمال بطاقتك، مع الحرص على أن يكون الرصيد متناسبا مع قيمة المشتريات.

- قراءة البيانات الإيضاحية للسلع المعروضة والتأكد من مسؤولية كلفة النقل والتوصيل للمستهلك، إذ تنعدم فرصة معاينة السلع قبل الشراء، ما يؤدي لوقوع المستهلك في فخ شراء السلع المغشوشة.

- تأكد من العنوان الحقيقي للبائع الذي تشتري منه عبر الإنترنت ومن رقم تليفونه إذا كانت لديك أسئلة أو مشكلات.

- اقرأ الوصف الذي يقدمه البائع عن المنتج قراءة دقيقة.

- سدد باستخدام بطاقة الدفع الآجل، لضمان أقصى درجات الحماية الاستهلاكية.

- تحقق من سياسة الخصوصية، واقرأ سياسات الخصوصية للموقع، فهي توضح المعلومات الشخصية التي يجمعها الموقع وكيفية استخدامها وما إذ كانت تقدم للغير أم لا، فإذا لم تجد سياسة للخصوصية أو إذا عجزت عن فهمها فكر في التعامل مع مكان آخر يقدم خدمة أفضل للمستهلكين.