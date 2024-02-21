مصدر أمني ينفي اكتشاف جهاز مثبت على ماكينة صراف آلي للاطلاع على بيانات البطاقات البنكية

نفى مصدر أمني، صحة ما جرى تداوله برسالة صوتية عبر إحدى التطبيقات الإلكترونية، تتضمن الزعم بقيام الأجهزة الأمنية باكتشاف جهاز مثبت على إحدى ماكينات الصراف الآلي بفرع أحد البنوك، للاطلاع على بيانات مستخدمي البطاقات البنكية.

أكد المصدر أن الرسالة الصوتية المشار إليها "قديمة" سبق تداولها عام 2019، وتأتي إعادة تداولها في إطار نشر الشائعات واختلاق الأكاذيب، وسيجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها.