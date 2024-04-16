انطلاق الجولة 23 من دوري نجوم العراق بـ5 مباريات.. أهمها الشرطة وأربيل

تنطلق مباريات الجولة 23 من بطولة دوري نجوم العراق، مساء اليوم، بـ5 مباريات، في نفس التوقيت، أهمها الشرطة المتصدر وأربيل، والقوة الجوية وزاخو، في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

ويحل نادي الشرطة العراقي المتصدر بـ«51 نقطة»، ضيفا على أربيل في المركز 14 بـ23 نقطة، بملعب «فرانسو حريري»، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

الطلبة يستضيف نوروز على ملعب «الشعب الدولي»

وفي نفس التوقيت يلتقي نفط ميسان صاحب المركز 11 برصيد 28 نقطة مع الكهرباء الـ12 «26 نقطة» على «ملعب ميسان الدولي»، وعلى «ملعب الميناء الأولمبي» يلتقي ميناء البصرة بالمركز الـ13 بفارق الأهداف عن الكهرباء «26 نقطة»، بنظيره كربلاء الـ16 «22 نقطة».

ويحل نوروز السابع «33 نقطة»، ضيفا على نظيره الطلبة صاحب المركز العاشر بـ «31 نقطة» بملعب «الشعب الدولي»، فيما تختتم مباريات الجولة 23 من بطولة دوري نجوم العراق، بلقاء يجمع زاخو الثالث«37 نقطة» بنظيره القوة الجوية، صاحب المركز الثاني بـ«49 نقطة» على «ملعب زاخو الدولي».