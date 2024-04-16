كيف تحصل على أعلى عوائد استثمارية معفاة من الرسوم؟

حدد بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن، آلية يمكن من خلالها الحصول على أعلى عوائد استثمارية معفاة من الرسوم والمصروفات البنكية، موضحًا أن الآلية تشتمل على أكثر من مُنتج ادخاري، منها مُنتج «بنك الملك» ومُنتج «أولادنا مستقبلنا»، وذلك انطلاقًا من دوره الاجتماعي الذي يقوم به لخدمات الفئات الأولى بالرعاية.

6 منتجات ادخارية، أعلن عنها البنك عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، توفر العديد من المزايا الاستثمارية لأصحابها، يتم التقديم للحصول عليها من خلال فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي يبلغ عددها حوالي 104 بنوك.

المُنتج الادخاري الأول «بنت الملك»

- يتم بالتعاون مع الكنيسة الأرثوذكسية.

- عبارة عن دفاتر استثمارية للفتيات قبل سن الزواج.

- يستهدف أن يكون للفتاة مبلغ مناسب عندما تصل إلى سن الزواج.

- تستطيع من خلال المبلغ تغطية نفقات الزواج التي تحتاجها بصورة كريمة.

- الإعفاء الكامل من الرسوم الإدارية والبنكية.

- تم تخصيص موظف في كل فرع لتسهيل استخراج هذه الدفاتر بصورة ميسرة وسهلة.

المُنتج الإدخاري الثاني «أولادنا مستقبلنا»

- عبارة عن مشروع قومي للادخار الاجتماعي.

- يتم من خلال فتح حسابات استثمارية للأيتام وكريمي النسب والأولى بالرعاية.

- يوفر الحصول على أعلى عوائد استثمارية معفاة من كافة الرسوم والمصروفات البنكية.

المُنتج الإدخاري الثالث «حساب الهبة المشروطة»

- هو عبارة عن هبة لمن تشاء ودع التنمية لنا «أودع – استثمر – هب» لمن تشاء.

المُنتج الادخاري الرابع «حساب حماية»

- عبارة عن حساب لإدارة أموال القصر وناقصي الأهلية.

- يتم من خلال قرارات النيابة العامة المجلس الحسبي والتي تحصل على امتيازات خاصة.

- الامتيازات تتناسب مع طبيعة الدور الاجتماعي الأصيل للبنك.

المُنتج الادخاري الخامس «زاد الخير»

- أول الشهادات الاستثمارية الاجتماعية بمصر بأعلى عائد تنافسي في السوق المصري .

المُنتج الادخاري السادس «لجان الزكاة»

- القانون أعطى للبنك الإشراف على لجان الزكاة.

- الإشراف يتم في شأن تلقى أموال الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية.

- العمل على تنمية وتعظيم موارد الزكاة.

- عدد 3350 لجنة زكاة على مستوى الجمهورية.