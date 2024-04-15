شروط التنازل للغير عن أراضي الإسكان بالطرح الجديد.. أبرزها سداد المبلغ كاملا

وضعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، شروطًا للتنازل للغير عن قطع أراضي الإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزًا، التي وفرتها الدولة مؤخرًا لبناء السكن الملائم للمصريين بالطرح الجديد في 15 مدينة.

شروط التنازل للغير عن قطع أراضي الإسكان

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 5 شروط يجب تحقيقها عند التنازل عن قطعة الأرض المخصصة لبناء السكن، نستعرضها خلال النقاط التالية:

1- أن يكون قد تمّ سداد كامل المستحقات المالية لقطعة الأرض.

2- أن يحل المتنازل إليه محل المتنازل في كل الالتزامات الواردة بكراسة الشروط في حالة عدم انتهاء المهلة المحددة للتنفيذ.

3- في حالة انتهاء المهلة المحددة للتنفيذ يلزم الانتهاء من تنفيذ دور سكني به وحدة صالحة للسكن «على الأقل» وتشطيب الواجة والسور الخارجي.

4- أن تكون جميع المخاطبات الصادرة من جهاز المدينة لصاحب الشأن نافذة لأثارها قانونًا طالما كانتى مرسلة على عنوان صاحب الشأن المدون باستمارة بيانات حجز قطعة الأرض على موقع الحجز الإلكتروني.

5- أن يتم التنازل والتوقيع أمام الموظف المختص بجهاز المدينة من المتنازل والمتنازل إليه أو كليهما بموجب توكيل رسمي «عام، خاص» ويذكر به التنازل عن قطعة الأرض المتنازل عنها ورقمها ويحفظ أصل التوكيل بملف.

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