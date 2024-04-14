ما هي مواصفات البناء على أراضي الإسكان بالمدن الجديدة؟

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مواصفات البناء على أراضي الإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزًا، التي خصصتها لبناء المسكن الملائم للمصريين في المدن الجديدة.

مواصفات البناء على أراضي الإسكان بالمدن الجديدة

ووفق كراسة الشروط التي كشفت عنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع الطرح الأخير لأراضي الإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزًا، في مدن «برج العرب الجديدة» و«ناصر الجديدة»، يتم البناء على مساحة 50% فقط من مساحة الأرض على أن يتكون المبنى من دور أرضي و3 علوية، وفي مدينة ملوي الجديدة، يكون البناء على مساحة 50% من الأرض، على أن يتكون المبنى من دور أرضي و4 علوية، أما فيما يخص مدينتي «الفشن الجديدة، أخميم الجديدة» فيتم البناء على مساحة 50% من إجمالي المساحة المخصصة على أن يتكون المبنى من دور أرضي ودورين علويين فقط.

وأشارت الهيئة في كراسة لشروط، إلى أنّ المساحات الواردة ببيان قطع الأراضي مساحات تحت العجز والزيادة، والعبرة بالاستلام على الطبيعة، لافتة إلى أنّه يتم تحديد عدد الوحدات المسموح بها بقطعة الأرض بمعرفة جهاز المدينة المختص وفقًا للحد الأقصى لاستيعاب المرافق في ضوء قرار الهيئة رقم 164 لسنة 2022.

وفي السياق ذاته، شددت الهيئة على الالتزام بعدم تجاوز الارتفاع المصرح به، واستغلال البدروم بالأنشطة المصرح بها فقط.