«معلومات الوزراء»: استخدام الذكاء الاصطناعي للتأكد من تفعيل مبادرات خفض الأسعار

سلّط مركز معلومات الوزراء ودعم اتخاذ القرار، الضوء على جهود تطوير آليات الرصد الميداني للأسعار، والتي تتضمن ميكنة كل ما يتم رصده على قواعد بيانات معلوماتية، وتوفيرها للجهات ذات الصلة، لمتابعة لحظة بلحظة لتطورات الأسعار في الأسواق سواء المحلية أو الدولية.

2650 راصدا ميدانيا يغطون محافظات الجمهورية

وأوضح المركز أنّ هناك 2650 راصدا ميدانيا يغطون محافظات الجمهورية، لرصد 270 سلعة يوميا ورفعها بقاعدة بيانات ضمن 3 مجموعات على مستوى 243 سوقا بمحلات التجزئة في الأحياء الشعبية والمتوسطة والراقية.

تفاصيل الرصد الميداني لمبادرات خفض أسعار السلع

وبيّن مركز معلومات الوزراء، تفاصيل الرصد الميداني للتأكد من مبادرات انخفاض أسعار السلع، كما يلي.

- رصد انخفاضات سعرية في 23 محافظة تراوحت بين 8.9% إلى 28.9%.

- التوسع في نطاق الرصد الميداني اليومي ليشمل 34 سلعة إضافية.

- تطوير مؤشر مركب لقياس كفاءة أسواق السلع ومتابعة الإجراءات المتخذة.

- أظهر مؤشر الاستقرار السعري تعافيًا ملحوظًا في أسعار السلع الغذائية بواقع 92.5 نقطة خلال مارس.

- أظهر مؤشر الاستقرار الكمي للسلع توافر كمياتها بواقع 83.8 نقطة خلال مارس.

- إطلاق تطبيق المحمول «رادار الأسعار» بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.

- استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي AI للتنبؤ بأسعار السلع الأكثر أهمية في سلة غذاء المواطن.

- تفعيل منظومة التتبع الإلكتروني للسلع الاستراتيجية لمعرفة حجم الإنتاج والتوزيع والمخزون.

- تطوير مؤشر التدخل المؤسسي لضبط توازن الأسواق.

- توسيع نطاق رصد أسواق الجملة في 5 محافظات جديدة ليصل الإجمالي إلى 11 سوقا بالمحافظات والتأكد من تفعيل مبادرات انخفاض أسعار السلع الغذائية.