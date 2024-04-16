محافظ بورسعيد يعتمد جدول امتحانات التيرم الثاني لصفوف النقل.. اعرف المواعيد

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023/ 2024 لصفوف النقل والشهادات المحلية، إذ تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظة يوم 15 مايو المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد مع مسؤولي التربية والتعليم ببورسعيد بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال امتحانات الصفوف النقل و الشهادات المحلية.

وأشار المحافظ بورسعيد إلى أن امتحانات المرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس ستبدأ في 27 أبريل الجاري وتنتهي 1 مايو المقبل على أن تستمر لمدة 4 أيام، وفيما يتعلق بالتعليم المجتمعي تعقد امتحانات الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائى يوم 27 أبريل الجاري وتنتهى 1 مايو المقبل وتستمر 4 أيام للصفوف الرابع والخامس والسادس.

موعد امتحانات النقل

وأوضح أنّ موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادى المهني، تبدأ في 27 أبريل وتنتهى في1 مايو، على أن تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي المهني من 15 مايو المقبل وتنتهى في 21 مايو من نفس الشهر وتستمر لمدة 6 أيام، فيما تبدأ امتحانات الأول والثاني الإعدادى العام يوم 8 مايو وتنتهي في 13 مايو وتستمر 5 أيام.

وأوضح محافظ بورسعيد أن امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ في 15 مايو وتنتهي فى 21 مايو وتستمر لمدة 6 أيام، مؤكدا أن امتحانات التربية الخاصة للصف الأول والثاني سوف تبدأ في 8 مايو وتنتهي في 13 مايو، وبالنسية للصف الثالث الإعدادي المدارس التربية الخاصة سوف تبدأ امتحانتها في 15 مايو وتنتهى في 21 مايو وتستمر 6 أيام.

وأكد المحافظ أن امتحان الصف الأول الثانوى تربية خاصة سيبدأ يوم 9 مايو وينتهى 23 مايو لمدة 7 أيام، والصف الثاني الثانوي تربية خاصة يبدأ في 8 مايو وينتهى في 22 مايو لمدة 7 أيام.

موعد امتحانات الثانوي العام

وأوضح المحافظ أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي العام يوم 9 مايو وتنتهى في 23 مايو لمدة 7 أيام على أن تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوى العام يوم 8 مايو وينتهى في 22 مايو لمدة 7 أيام، ونوه أن امتحانات التعليم الفني «زراعي وصناعي و تجاري» تبدأ يوم 8 مايو وتنتهي في 23 مايو لمدة 7 أيام.