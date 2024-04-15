موعد بدء امتحانات الثانوية العامة.. تستمر حتى 20 يوليو

أيام قليلة تفصلنا عن موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2024، والمقرر عقدها اعتبارًا من الاثنين الموافق 10 يونيو المقبل، وتستمر حتى السبت الموافق 20 من شهر يوليو المقبل، تتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك في الفترة من 15 إلى 20 من شهر يونيو.

امتحانات الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الاستعدادات تجري على قدمٍ وساق لاستقبال امتحانات الثانوية العامة 2024، مؤكدة أن نظام الامتحانات لن يختلف عن العام الماضي، لافتة إلى عقد الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح «أوبن بوك»، مبيّنة أن الطالب سيتسلم كُتيب خاص بكل مادة مع بداية الامتحان ويسلمه لملاحظ اللجنة في نهاية الامتحان، يشمل قوانين ومفاهيم المادة موضع الامتحان، إذ أن المراد هو قياس مدى فهم واستيعاب الطالب وليس مقدار ما يحفظه من مصطلحات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنها ستنشر خلال الأيام القليلة المقبلة فيديو توضيحي خاص بامتحانات الثانوية العامة، يشرح للطلاب كيفية التعامل مع ورقتي الأسئلة والإجابة وتناول الأسئلة المقالية وأسئلة الاختيار من متعدد، للتقليل من وطأة التوتر والقلق بشأن الامتحانات.

وقالت مصادر بوزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، إن نظام تصحيح امتحانات الثانوية العامة سيراعي خطوات الحل وليس الناتج النهائي فقط، حيث سيتم توزيع درجات السؤال على خطوات الحل كاملة.