«التعليم» تستخدم تقنية الباركود لتأمين أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، عن استخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة في امتحانات الشهادة الإعدادية، لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها، وضمان حقوق ومصلحة الطالب، موجهًا بضرورة مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات لمختلف المراحل، والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية «هاتف محمول- سماعات - ساعات سمارت أو إلكترونية»، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا.

قواعد صياغة أسئلة امتحانات الشهادة الاعدادية

وقال وزير التعليم إنه تحقيقًا للنظام والانضباط خلال العملية الدراسية والتعليمية، يجرى مواصلة تفعيل الكتاب الدوري الخاص بحظر استخدام الهواتف المحمولة خلال سير العملية الدراسية بكل مدارس المحافظة، مشددا على مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية ومراحل النقل، بحيث تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل، والتدرج في مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.

انتقاء المعلمين وفق معايير محددة

وأشار الوزير إلى اهتمام رئيس الجمهورية بمبادرة 1000 مدير مدرسة، وانتقاء المعلمين وفق معايير محددة؛ ليصبحوا مديرى المدارس، مشددا على تقديم الدعم اللازم لهم، وتذليل أي صعوبات قد تواجههم لكي يقوموا بأداء مهامهم على أكمل وجه وإحداث التطوير.

جاء ذك خلال اجتماع الدكتور رضا حجازى، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة العملية التعليمية، مشيدًا بافتتاح المدرسة الرسمية الدولية في فاقوس، إذ تعد هذه المدارس نموذجًا تعليميًا متميزًا بجودة عالمية، وبمصروفات مدعمة، وتمنح الطالب شهادة (IG)، مؤكدا أنه يجرى التوسع فى هذه المدارس، وإنشاء مدرسة أخرى فى مدينة الزقازيق فى الفترة المقبلة.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع إجراءات ضبط العملية التعليمية، إذ أكد ضرورة انتظام حضور الطلاب، ومواصلة تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميا بالمراحل التعليمية المختلفة، وخاصة المرحلة الإعدادية والثانوية، موجها بتفعيل محاضرات مجانية للطلاب للاستفادة والمساعدة على التحصيل، والإعلان عنها من خلال المدرسة.