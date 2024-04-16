اللجان النوعية بـ«الشيوخ» تناقش 7 ملفات مهمة اليوم.. بينها الضريبة العقارية

تناقش اللجان النوعية بمجلس الشيوخ اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، عددا من الموضوعات والقضايا المهمة، التي تتنوع ما بين طلبات مناقشة عامة ودراسات واقتراحات برغبة بحضور ممثلي الحكومة.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري، وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالمواني المصرية.

مناقشة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية

ومن المقرر أن تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار في اجتماعها مناقشة الدراسة المقدمة بشأن قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 196 لسنة 2008، بشأن الضريبة على العقارات المبنية (الضريبة العقارية) وتأثيره كأحد عوائق الاستثمار والصناعة فى مصر، ولمناقشة الدراسة المقدمة بشأن قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وتناقش لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة آليات تطوير وتعميق الصناعة المحلية، وأمام لجنة الشباب والرياضة الدراسة المقدمة بعنوان «الشباب والذكاء الاصطناعى الفرص والتحديات»، كما تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف الاقتراح برغبة المقدم بشأن إحلال وتطوير مسجد الخازندارة.

مناقشة اقتراح برغبة بشأن قصر ميخائيل

وتنظر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ مناقشة الاقتراح برغبة المقدم بشأن تحويل قصر ميخائيل لوقا بمدينة أسيوط متحفا للفن القبطي، وإلغاء شطبه من قائمة الآثار المصرية، والاقتراح الخاص بتطوير المربع الأثرى بشارع محمد باشا محمود القيسارية سابقا بأسيوط وترميم الوكالات المملوكية بالشارع شلبي - لطفي - (ثابت) وحمام ثابت الأثري، وتحويل المنطقة إلى مقصد سياحي متكامل، والاقتراح برغبة بشأن افتتاح مقابر الجبل الغربي الأثرية بأسيوط للزائرين، بعد أن جرى ترميمها لتنشيط السياحة.

وبالنسبه للجنة الطاقة والبيئة مناقشة الاقتراح برغبة المقدم بشأن إيجاد حل فوري لانطفاء إشارات المرور الواقعة على طريق الجيش الكورنيش في محافظة الإسكندرية، وذلك نظرًا لانقطاع التيار الكهربائي، طبقًا لجدول تناوب تخفيف الأحمال بالمحافظة.

وتناقش لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاقتراح برغبة المقدم بشأن تفعيل دور وزارة التعليم العالي في تعزيز التفكير النقدي لدى الطلاب، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم بشأن تسجيل وأرشفة جلسات اللجان العلمية الدائمة، لترقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.