«الطاقة الذرية» تبحث تسهيل التراخيص الشخصية والمكانية للمنشآت الاشعاعية

تبحث هيئة الطاقة الذرية، مجموعة من المعايير المنصوص عليها بالقانون النووي المصري والخاصة بالتراخيص الشخصية والمكانية لجميع المنشآت التي تتعامل أو تستخدم الإشعاع، من أجل تسهيل التراخيص الشخصية والمكانية للمنشآت الطبية والصناعية والاشعاعية.

يأتي ذلك ضمن أعمال ورشة العمل التي تُعقد برعاية الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية ورئيس اللجنة التوجيهية للشبكة القومية لفيزياء الإشعاع، في الفترة من 16 إلى 17 أبريل 2024.

تراخيص منشآت تستخدم الإشعاع

وصرح الدكتور محمد أحمد جمعة مقرر اللجنة ونائب رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق ورئيس الورشة، بأن هذه الورشة تشمل مناقشة مجموعة من الموضوعات الحيوية والهامة وفقًا للمعايير المنصوص عليها بالقانون النووي المصري والخاصة بالتراخيص الشخصية والمكانية لجميع المنشآت التي تتعامل أو تستخدم الإشعاع والتي تشمل «إجراءات التفتيش، متطلبات التراخيص المكانية والشخصية، التحديثات المصرية والدولية في مجالات الوقاية الاشعاعية، متطلبات الأمان للمنشآت الطبية وغير الطبية، نظم التشغيل والمراقبة بالمنشآت».

وأضاف أنَّه في ختام الورشة سيتم تنظيم حلقة نقاشية للباحثين بمشاركة الدكتور صفوت سلامة نائب رئيس الورشة والدكتور يحيى عباس، مبينا أنه سيتمّ تنظيم مؤتمر دولي في عام 2026 بحضور ممثلي العديد من الجهات.

وقال الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة بأن الهيئة تدعم أنشطة الشبكة القومية لفيزياء الإشعاع خاصة في مجالات تدريب الكوادر وتأهيل الجهات المستخدمة للإشعاع في المجالات المختلفة للحصول على التراخيص الشخصية والمكانية.

وصرح الدكتور شريف الجوهري بأنَّ الورشة تأتي في إطار جهود الهيئة لنشر ثقافة الأمان النووي، لجميع الجهات العاملة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في الطب والصحة والصناعة والبترول.