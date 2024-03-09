«المركزي للقياسات الإشعاعية» بهيئة الطاقة الذرية يحصل على شهادة الآيزو

حصل المعمل المركزي للقياسات الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية على شهادة الآيزو 17025:2017 كأول معمل معتمد في مجال القياسات الإشعاعية في مصر والشرق الأوسط ​للكشف الإشعاعي على الواردات بجميع الموانئ والمنافذ والمطارات المصرية فهو صمام أمان الدولة المصرية لضمان عدم دخول أية منتجات بها أي نشاط إشعاعي أو تزيد نسبة الإشعاع بها عن الحدود المسموح بها دوليًا.

الكشف الإشعاعي على كافة الواردات

وأشارت هيئة الطاقة الذرية في بيان لها إن مسؤوليتها تقوم بالكشف الإشعاعي على كافة الواردات لمصر وذلك لحماية وضمان صحة المواطن المصري كما تقوم الهيئة بالكشف الإشعاعي على الصادرات المصرية لبيان خلوها من الإشعاع مما يساعد على تصدير المنتجات المصرية.

تطبيق أفضل المعايير الدولية

شددت على أنه يتم تنفيذ ذلك من خلال المعمل المركزي للقياسات الإشعاعية التابع للكشف الإشعاعي بمركز البحوث النووية بهيئة الطاقة الذرية وهو الجهة المنوط بها تنفيذ منظومة الكشف الإشعاعي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ويقوم المعمل المركزي للقياسات الإشعاعية بتنفيذ دور حيوي هام للسيطرة ومنع دخول أية واردات لمصر تحوي أية ملوثات إشعاعية أو تزيد فيها نسبة الإشعاع عن النسب المسموح بها دولياً كما أن وظيفته التأكد من تنفيذ قرارات الرفض لبعض السلع المستوردة من الخارج للتحكم في المستويات الإشعاعية بأن تكون في محيط الأمان ولحماية البيئة والمجتمع المصري، ونظراً لخطورة وأهمية هذا العمل كان لزاماً على أن تكون منظومة الكشف الإشعاعي تلتزم بتطبيق أفضل المعايير الدولية وأن تكون الأجهزة الخاصة بالتحاليل من الأجهزة المتطورة والحديثة مع تطبيق افضل طرق القياس والمواصفات العالمية في هذا المجال.

استخدام أحدث الأجهزة المحمولة

أكد الدكتورمحمد عبد المحسن رئيس الكشف الإشعاعي بهيئة الطاقة الذرية أن الهيئة التزمت بتطوير منظومة القياس للنشاط الإشعاعي باستخدام أحدث الأجهزة المحمولة والثابتة على مستوى العالم كما تطبق أفضل طرق القياس وأعلى معايير للجودة مستعينة بمجموعة من أفضل الخبراء العلميين والفنيين المدربين من الهيئة وذلك مع تطبيق أفضل معايير الجودة العالمية في مجال القياسات الإشعاعية، لذا فقد حصل المعمل المركزي للقياسات الإشعاعية على شهادة الآيزو 17025:2017 في مجال القياسات الإشعاعية حيث يعد المعمل الوحيد المعتمد في مصر ودول الشرق الأوسط.

أفاد بأن الطرق وأليات العمل في مجال تحليل النشاط الإشعاعي تتبع المعايير الدولية ومنها ISO 20042، ISO 11929، ANSI/IEEE N42.12 ANSI/IEEEEPA MARLAP كما تتبع أيضاً بروتوكولات هيئة سلامة البيئة الأمريكيةكما يستخدم المعمل أحدث أجهزة الجرمانيوم عالية الدقة والتي تستخدم عالمياً لتحديد نوعية المواد المشعة أو المواد النووية بدقة عالية الجودة.

أضاف رئيس الكشف الإشعاعي بأن منظومة الكشف الإشعاعي تقوم بفحص جميع الرسائل الواردة من الدول المتأثرة بالحوادث النووية وعددها حوالي 32 دولة للتأكد من خلوها من أية ملوثات إشعاعية اصطناعية وتنتشر لجان الكشف الإشعاعي من هيئة الطاقة الذرية بجميع موانئ مصر البحرية و الجوية و البرية و النهرية.

قال إن فرق الكشف الإشعاعي تقوم بفحص حوالي 5000 رسالة شهرياً تشمل جميع المنتجات الغذائية والصناعية وغيرها و في حالة الرسائل المرفوضة إشعاعياً يتم فحصها أيضاً بالمعامل المركزية التابعة للهيئة بالموانيء والمنافذ وكذلك المعمل المركزي للقياسات الإشعاعية.

الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

أكد الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة بأن هيئة الطاقة الذرية تقوم بدورها القومي والوطني في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بالإضافة لقيادة المنظومة الخاصة بالكشف الإشعاعي على جميع الواردات لمصرحيث تمتلك الهيئة منظومة متكاملة ومتطورة من المعامل الحديثة والخاصة بالتحليلات الإشعاعية بكافة موانئ ومنافذ الجمهورية وكذلك الكوادر الفنية المدربة وأحدث الأجهزة، وتحرص من خلال هذه المنظومة على تطبيق أعلى معايير الجودة الدولية، حيث تلتزم بالقواعد المتبعة دوليًا في إجراءات الفحص وسحب العينات والتحليل مما يسهم في حماية المجتمع المصري.

كشف عن أن المعمل المركزي للكشف الإشعاعي التابع للهيئة بحصوله على شهادة الآيزو 17025:2017 في مجال القياسات الإشعاعية يعد من بين عدد محدود من المعامل الحصرية حول العالم في هذا المجال، بالإضافة أنه المعمل الوحيد المعتمد في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.