«الرعاية الصحية»: وحدة متخصصة لكشف العيوب الخلقية للأجنة بمجمع الإسماعيلية الطبي

قال الدكتور محمد سامي، رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية، إنّ المجمع الطبي بالمحافظة يقدم خدمات متكاملة، وخاصة في جراحات النساء والتوليد مع القضاء على قوائم الانتظار.

جراحات الأورام

وأضاف «سامي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع الخدمات تقدم تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل وتشمل عمليات النساء المعقدة، وجراحات الأورام وإزالة أكياس المبيض وفك الالتصاقات، إلى جانب تجهيز قسم النساء والتوليد بوحدة مناظير على أحدث مستوى، لإجراء المناظير الاستكشافية ومناظير الأورام.

وتابع رئيس الرعاية الصحية بالإسماعيلية، أن الأطباء أصبح لديهم قدرة على إجراء عمليات ولادة قيصرية وخاصة لأصحاب ما يعرف بالمشيمة المتقدمة، وهي من أخطر أنواع الولادات دون أي تأثير على صحة الأم والجنين.

المجمع يضم وحدة طب الجنين

ولفت إلى أن مجمع الإسماعيلية يضم وحدة طب الجنين وتشخيص للعيوب الخلقية أثناء متابعة الحمل، واستقبال حالات الطوارئ على مدار الساعة إلى جانب قسم العيادات الخارجية.

وأوضح بأن المجمع الطبي يقدم بروتوكول الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية، بالإضافة إلى توفير إقامة فندقية بمعايير عالمية، مشيرا إلى أن المجمع يضم أمهر الكوادر الطبية والاستشاريين والأخصائيين.