صلاة العيد 2024 الساعة كام في الإسماعيلية.. «الساحات جاهزة»

أنهت محافظة الإسماعيلية، استعداداتها لصلاة عيد الفطر المبارك 2024، بتجهيز الساحات كافة، في جميع المراكز والقرى والأحياء، وسط تساؤلات العديد من المواطنين عن موعد صلاة العيد، وهو ما تقدمه «الوطن» لقرائها ضمن خدماتها العديدة التي تقدمها في جميع المناسبات.

صلاة العيد الساعة كام 2024 في الاسماعيلية

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك فإن موعد صلاة العيد 2024 في الإسماعيلية اليوم الأربعاء، سيحين في تمام الساعة 5:53 دقيقة بعد دقائق من شروق شمس أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية: إن جميع الإدارات بدأت في تجهيز الساحات في جميع المراكز والقرى، استعدادا لتوافد المصلين فجر اليوم الأربعاء.

صلاة العيد الساعة كام 2024 في الاسماعيلية.. اماكن الصلاة

وفي مدينة الإسماعيلية حددت أوقاف الإسماعيلية 21 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك هي: «ساحة النادي الاسماعيلي، والمسجد الإسماعيلي، والملعب المفتوح بالخامسة، وساحة مسجد عثمان ابن عفان بالحرفي، ومسجد الصالحين بحي السلام، وساحة مسجد عباد الرحمن بالثلاثيني، وساحة موقف الحكر، ونادي الشهداء، ومسجد علي عيد، ومركز شباب السحارة».

كما شملت الأماكن مركز شباب أبو آدم بعزبة أبو آدم، ومسجد محمد فريد بأبو عطوة، ومركز شباب الزغابة وساحات الدوحة، وساحة مسجد الرضوان، وساحة مسجد السلام، وساحة مسجد أم القرى، وساحة مسجد الفردوس، وساحة مسجد بدر، وساحة مسجد الحاس، وساحة مسجد نقابة المعلمين.