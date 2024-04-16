مستشار الرئيس للشؤون الصحية: الرعاية الأولية توفر 75% من الخدمات الطبية

قال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، محمد عوض تاج الدين، إن هناك توجيهات رئاسية بتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل، حتى يتوفر لكل مواطن في مصر تأمين صحي.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أضاف تاج الدين أن التأمين الصحي القديم يغطي فقط المنتفعين، ولكن الحالي يغطي كل أفراد الأسرة، مضيفا أن الرعاية الصحية تنقسم إلى رعاية أولية وثانوية وثلاثية.

وأوضح أن كل المواطنين تحتاج إلى رعاية صحية أولية، والتي تقدمها وحدات طب الأسرة، وأطباء الأسرة لديهم تكليفات بتقديم حزمة من الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية.

الرعاية الصحية الأولية تغطي 70% من الخدمات الطبية

وتابع: «الرعاية الصحية الأولية تغطي من 70 إلى 75% من الخدمات الطبية، وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بدأ في محافظة بورسعيد ثم 9 محافظات أخرى».

القضاء على قوائم الانتظار من خلال مبادرات الرئيس

وأشار إلى أن المواطن سعيد جدًا بتوفير التأمين الصحي الشامل، إذ رفع المعاناة على المواطن، كما أن التأمين الصحي يستعين بكل المؤسسات الصحية المتاحة.

وأشار إلى أن المحافظات التي لم يطبق بها حتى الآن التأمين الصحي الشامل، تستطيع الدولة سد فجوة الصحة، من عدة اتجاهات أبرزها مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار التي قدمت حتى الآن خدمات لمليوني مواطن، بالإضافة إلى مبادرة العلاج على نفقة الدولة.

ضرورة الكشف المبكر عن الأمراض

وتابع أن أكثر الأمراض انتشارا هي الأمراض المزمنة، ومن خلال الكشف الدوري عبر تلك المبادرات، يمكن الاكشاف المبكر للمرض، وتغيير السلوكيات الخاطئة التي تؤثر على المريض.