النائب حسن عمار: ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية إلى 10 مليارات دولار خلال 2023

قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن الإشادة الدولية المستمرة بجهود مصر في تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، تأتي نتاجًا لما بذلته القيادة السياسية من جهد لجاهزية البنية التحتية في جذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن آخر هذا الإشادات كان تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المُعد لأول مرة عن مصر ضمن أنشطة البرنامج القُطرى المُشترك.

مصر تعد وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية

وأضاف «عمار»، أن مصر تعد وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتجلى ذلك في تصدرها قائمة الدول الإفريقية لعام 2022، معتبرا أن تأكيد تقرير منظمة التعاون عن نجاح مصر يحافظ على مستويات نموها بصورة أفضل، ويجعلها تستطيع مواجهة الصدمات الخارجية الكُبرى.

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى نحو 10 مليارات دولار

ولفت عضو مجلس النواب، إلى تلك الخطى ساعدت في التغلب على التحديات التي فرضها الاقتصاد العالمي، إذ تطور صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2022 في ظل ما تمتلكه من سوق كبير قاعدة صناعية متنوعة.

وأشار «عمار»، إلى أن الدولة ضخت المزيد من الاستثمارات بمختلف القطاعات الاقتصادية، لتسهيل وتمهيد الأرضية الصالحة لجذب أصحاب الأعمال إلى السوق المصري، وكان من بينها إنهاء أكثر من 50 مشروعا في تطوير النقل البري، وتحديث 12 ميناء تجاري في إطار تطوير ركائز البنية التحتية اللوجستية الخادمة لحركة الإنتاج والاستثمار.