«التضامن»: صندوق مكافحة الإدمان قدّم خدمات علاجية لـ40 ألف مريض

كشفت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن جهود الخط الساخن للصندوق 16023 حيث جرى تقديم الخدمات العلاجية خلال الربع الأول من عام 2024 لـ39 ألفا و814 مريضا «جديد ومتابعة» منهم 5398 مريضا من أبناء المناطق المطورة بديلة العشوائيات وهي الأسمرات والمحروسة وروضة السودان وروضة السيدة وأهالينا واسطبل عنتر وبشاير الخير ووحدائق أكتوبر والخيالة وحي الضواحي في بورسعيد.

خدمات علاجية للمرضى مجانا

تنوعت الخدمات بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، حيث أكدت الوزارة أنّ الخدمات العلاجية تُقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من الخدمات 96% بينما بلغت نسبة الإناث 4%، بما يشير إلى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقي العلاج من الإدمان في سرية تامة، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم 16023 وعددها 30 مركزا بـ19 محافظة حتى الآن، وجار الإعداد لافتتاح مراكز علاجية جديدة خلال العام الجاري.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 31.87%، يليها الجيزة بنسبة 16.33%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني لمراكز العزيمة التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن، في حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن 16023 لعلاج الإدمان الإنترنت من خلال جهود التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق مكافحة الإدمان يليه التلفزيون ثم المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة.

تعاطي المواد المخدرة

يأتي ذلك بالتزامن مع المرحلة الجديدة لحملة «أنت أقوى من المخدرات» التي أطلقتها نيفين القباج تحت عنوان «المخدرات هتجرك للنهاية.. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات» في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات، حيث تستهدف المرحلة الجديدة للحملة رفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة وساهمت في زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن للصندوق بنسبة 500%، ما يشير إلى تأثير الحملة في رفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة والتقدم للعلاج المجاني.