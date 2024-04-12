صندوق مكافحة الإدمان ينظم أنشطة توعوية للأطفال بالحدائق العامة في العيد

نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، العديد من الأنشطة التوعوية بالحدائق العامة بالمحافظات المختلفة لرفع وعي الأطفال من زوار الحدائق بأضرار التدخين وتعاطي وإدمان المواد المخدرة باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية متعددة تتضمن الرسم وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال، وعروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان، طوال أيام عيد الفطر المبارك للعام الثالث على التوالي.

طريقة اتخاذ القرارات الصحيحة

وتتضمنت الأنشطة التوعوية ورش حكي للأطفال من زوار الحدائق وخلال تواجدهم مع أسرهم، إذ يجري تدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعض عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان، وأيضا تنفيذ أنشطة رياضية وألعاب تفكير مختلفة تتناسب مع كل مرحلة عمرية، تستهدف أيضا إبراز الآثار السلبية لتعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة عن المخدرات.

كما جرى تنفيذ أنشطة مختلفة بأساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة وتوزيع البلالين وهدايا للأطفال مرتبطة بأضرار التدخين والإدمان منها لعبة «السلم والدخان» التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع الوصول، ويرجع للوراء بسبب تأثير التدخين والمخدرات على صحته، في حين أن الشخص الذي لا يدخن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن.

تنفيذ العديد من المبادرات للوقاية من الإدمان

أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير الصندوق حرص الصندوق، استمرار تنفيذ البرامج التوعوية للمراحل العمرية المختلفة خلال أيام عيد الفطر المبارك، وأن تنفيذ الأنشطة التوعوية بالحدائق العامة يأتي ضمن مجموعة المبادرات التي يطلقها الصندوق بشكل مستمر لتنفيذ العديد من المبادرات للوقاية من الإدمان.

وسبق وجرى إطلاق العديد من البرامج التوعوية مثل مهرجان «الأسرة والطفل» فى المناطق المطورة «بديلة العشوائيات» مثل الأسمرات والمحروسة وبشاير الخير وحدائق أكتوبر، وفي القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتنفيذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطي وإدمان المواد المخدرة طوال فترة الدراسة وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.