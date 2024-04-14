«التضامن»: الخط الساخن لعلاج الإدمان يتلقى 12 ألف طلب استغاثة

كشف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عن إجمالي المكالمات التي تلقاها عبر الخط الساخن من المواطنين، إذ تلقى 12 ألف طلب استغاثة، أي بنسبة 42.9%، وبلغ طلب المشروة 37.1% وطلب المتابعة 20%.

ونشرت الصفحة الرسمية للصندوق برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق «الفيس بوك» فيديوجراف عن نتائج حملة «المخدرات هتجرك للنهاية .. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات».

وتضمن الفيديو جراف نتائج الحملة على مدار أسبوعين، من حيث زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتلقي العلاج المجاني، وفى سرية تامة أيضا الفئات العمرية، ومدى تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع الحملة لرفع الوعى بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة.

حملة «أنت أقوى من المخدرات»

وأشارت الوزيرة إلى أنه سبق وجرى إطلاق مرحلة جديدة من حملة أنت أقوى من المخدرات، لرفع الوعي بخطورة الإدمان، وحماية الشباب من التعاطي، وجار الإعداد لإطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 – 2028، مؤكدة أن حملة «أنت أقوى من المخدرات» ساهمت في زيادة الطلب علي العلاج من الإدمان 400%.