بلوزداد يلتقي بارادو في مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 بالدوري الجزائري

يستضيف شباب بلوزداد، نظيره بارادو على ملعب «5 جويلية (يوليو) 1962»، في لقاء مؤجل من الجولة 18 من بطولة الدوري الجزائري لكرة القدمـ وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة.

ويدخل شباب بلوزداد، مباراة بارادو، بمعنويات عالية، أثر صعوده لنصف نهائي كأس الجزائر، يوم الجمعة الماضي بتغلبه على ترجي مستغانم على ملعب «الشهيد حملاوي محمد» بقسنطينة، بضربات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة والأشواط الإضافية بنتيجة 3-3.

ويحتل شباب بلوزداد المركز الثالث في بطولة الدوري الجزائري لكرة القدم برصيد 38 نقطة بفارق نقطتين عن النادي الرياضي القسنطيني صاحب المركز الثاني «40 نقطة»، فيما يحتل بارادو، المركز السادس بـ32 نقطة.

خسارة بارادو أمام الرياضي القسنطيني

وفي المقابل، يخوض بارادو، مباراة شباب بلوزداد، بخسارة خارج ملعبه أمام النادي الرياضي القسنطيني بنتيجة 1-2 في الجولة 22 من بطولة الدوري الجزائري لكرة القدم «الشهيد محمد حملاوي».

وضمن مباريات الجولة 23 من بطولة الدوري الجزائري لكرة القدم، يلتقي نادي شبيبة القبائل، بنظيره مولودية وهران على ملعب «1نوفمبر 1954» بتيزي وزو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.