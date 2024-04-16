بعد «متستبسطنيش»...بسمة عطا تستعد لطرح أغنية عادي عادي

تستعد المطربة بسمة عطا لطرح أحدث أغانيها التي تحمل عنوان «عادي عادي» ومن المقرر طرحها في يوم 17 إبريل من الشهر الجاري.

تفاصيل أغنية عادي عادي

والأغنية من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ومكيس، وماستر عمرو الخضري، إدارة فنية عبد الله البداد، إخراج: هبة غندور، إشراف عام حسن طالب، من إنتاج TunesArabia.

أغنية متستبسطنيش

كانت بسمة عطا، قد طرحت أغنيتها التي تحمل عنوان متستبسطنيش من كلمات محمود علي، وألحان وتوزيع رامي المصري، إخراج أحمد علاء الجندي، ومن المقرر طرحها قريبًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنصات الإلكترونية.