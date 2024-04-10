المطرب هيثم نبيل يكشف عن موعد طرح ثالث أغاني ألبوم «زي زمان»

كشف المطرب هيثم نبيل، عبر حسابه بمنصة تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن موعد طرح ثالث أغاني ألبوم «زي زمان».

ونشر هيثم نبيل البوستر الدعائي للأغنية، وعلق عليه بقوله: «كليب مش فارقلي، هيثم نبيل، ثالث أغاني ألبوم زي زمان، سوف يجري طرحه غدا على يوتيوب وجميع منصات الأغاني، كلمات كريم سامي - هيثم نبيل - توزيع زووم، ألحان هيثم نبيل».

أغاني ألبوم زي زمان

وطرح هيثم نبيل مؤخرا، أغنية تحمل اسم «كان لينا ناس»، على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ضمن أغاني ألبومه الجديد «زي زمان»، وهى من كلماته وألحانه وتوزيع حسن النجار.

كما طرح ايضا أغنيه «دب هب» من ألبوم «زي زمان»، وهي من كلمات كريم سامي، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع هشام البنا، والكليب من إخراج كامبا.