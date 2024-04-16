هل يحق لولي الأمر الاعتراض على خريطة اليوم الدراسي للمدراس اليابانية؟

يستعد أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2025، لتقديم طلبات الالتحاق، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط وقواعد التقدم.

خريطة اليوم الدراسي

وفي هذا الصدد، أوضحت الوزارة، أن للمدرسة الحق في تعديل خريطة اليوم الدراسي وفق منظومة عملها، ولا يحق لولى الأمر الاعتراض عليها نظرًا لطبيعة المنظومة التعليمية بالمدارس واختيار ولى الأمر للانضمام للمنظومة.

وكشفت، أنه جرى وضع شرط الإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة نظرًا لطبيعة جدول اليوم الدراسي المطول بالمدارس، لضمان تطبيق المجموعة الكاملة من أنشطة «التوكاتسوا» بموجب قرار من وحدة إدارة المدارس.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن اليوم الدراسي بالمدارس اليابانية يوم كامل من الساعة 7.30 صباحًا وحتى 3.30 مساءً وقابل للزيادة وفق أعباء تطبيق أنشطة التوكاتسو.

شروط التقديم للمدراس اليابانية

وعن شروط وقواعد التقدم للمدارس اليابانية للعام الدراسي المقبل، أكدت وزارة التعليم، ضرورة الالتزام بالإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة أو النطاق الجغرافي المتقدم إليه وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي لولي الأمر، أو أي مستند رسمي يرجع تاريخه إلى ما قبل الإعلان بمدة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك على مسئولية ولي الأمر.