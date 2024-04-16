«التعليم» تكشف شروط وقواعد التقدم للمدارس اليابانية 2024/ 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط وقواعد القبول تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية 2024/2025 للصفوف الدراسية الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس، مؤكدة أنه لا يتم النظر أو قبول أي طلبات للتقدم الجديد بأي وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة من أولياء الأمور بغض النظر عن أولوية التسجيل.

شروط التقديم للمدارس اليابانية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن التقدم هذا العام لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول سيكون بكل المدارس، وفي حال وجود أماكن متاحة في بعض الصفوف الأعلى سيتم فتح باب التقدم على هذه الأماكن في مدارس محدد فقط، وفي حال عدم وجود أماكن لن يتاح التقدم للصف/ الصفوف الأخرى.

وأضافت أنه يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية إما التلاميذ الحاصلين على شهادة ميلاد صادرة من مصلحة الأحوال المدنية ولهم رقم قومي بجنسية غير مصرية، أو أن يكون أحد الأبوين غير مصري الجنسية، فلا يتم قبول أوراقهم ولا يجوز قبول قيدهم بالمدارس المصرية اليابانية، وفقًا للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني.

وأشارت إلى أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية، التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من عام 2024 بناء على قاعدتين أساسيتين كما يلي:

- التنسيق الأول (بشكل مبدئي): بعد إغلاق باب التقدم سيتم ترتيب الأطفال بناء على أكبر طفل تقدم للمرحلة وفق جدول الأعمار أدناه ليتم ترتيب المتقدمين وفق الأكبر سنًا.

- التنسيق الثاني (الأساس في الاختيار): بناء على نتيجة المقابلة الشخصية للتلميذ بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن.