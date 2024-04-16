«التعليم» تعلن مصروفات المدارس المصرية اليابانية لعام 2024-2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصروفات المدارس اليابانية للعام الدراسي المقبل 2024-2025، موضحة قواعد سداد المصروفات الدراسية، وذلك تيسيراً على أولياء الأمور فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي تم اعتماد الطرق التالية لسداد المصروفات الدراسية على النحو التالي:-

مصروفات المدارس اليابانية

- السداد المباشر من خلال ماكينة الدفع المباشر POS بالمدرسة لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزى المدرسي.

- السداد بفرع بنك مصر لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزي المدرسي بموجب أصل إيصال/ إيصالات السداد ولا يتم قبول صورة من الإيصال أو صورة على واتس آب أو أي تطبيق أخر متاح سداد الأقساط بطرق و وسائل مختلفة.

- دفع المستحقات على 3 أقساط (قسط في خلال أسبوع من إخطار ولى الأمر بقبول ملف الطفل، القسط الثاني في شهر نوفمبر القسط الثالث في شهر يناير).

وتكون قيمة المصروفات للقيد الجديد للعام الدراسي 2024-2025 نحو 17200 جنيه.

- يتم صدور قرار وزاري خاص بتنظيم قواعد وإجراءات وتسعير الكتب الدراسية لمنظومة المناهج الجديدة وسيتم إخطار ولى الأمر بذلك بشكل رسمي في حينه.

- قيمة الزي المدرسي إجبارية لبداية كل مرحلة والمستجدين وهي قيمة إضاقية علي قيمة المصروفات الدراسية.

- بالنسبة لإسترداد المصروفات بناء على المادة 32 من القرار الوزاري رقم 420 يبدأ العام الدراسي في الأول من سبتمبر من ذات العام لذا يتم تطبيق القواعد الآتية:

إذا كان طلب الاسترداد قبل الأول من سبتمبر لا يتمّ خصم أي مبالغ مالية.

- إذا كان طلب الاسترداد في الأول من سبتمبر أو بعد هذا التاريخ الي قبل بداية الدراسة بيوم واحد يتم خصم 10% من القسط الأول إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الدراسة يتم خصم القسط الأول بالكامل.

إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الفصل الدراسي الثاني يستحق على ولى الأمر كامل المصروفات.

- يحق لوحدة المدارس المصرية اليابانية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للمطالبة بالمصروفات حال عدم سدادها.