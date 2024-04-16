«تضامن الغربية»: توزيع 8 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

أعلنت جمعية الأورمان بمحافظة الغربية عن توزيعها 25 ألف كيلو لحوم، و8 آلاف كرتونة مواد غذائية في مختلف مراكز وقرى المحافظة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي داخل المحافظة.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية، إن توزيع اللحوم والكراتين جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وأشاد بجهود المؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تسهم دائمًا في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال تقديم أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

توزيع كراتين المواد الغذائية

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه جرى توزيع المساعدات على مستوى نطاق جميع مراكز محافظة الغربية بالمجان من جمعية الأورمان على مدار شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أنه قد استفاد من توزيع الكراتين أغلب قرى المحافظة بعزبهم المختلفة.

ووضح أن كراتين الأورمان وزعت على الأهالي، والأسر الأكثر احتياجا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة الغربية، وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر، وإدخال الفرحة إلى قلوبهم خاصة في أيام وليالى الشهر الكريم.

المشروعات التنموية الصغيرة

يذكر أن التوزيع في شهر رمضان يأتى ضمن منظومة عمل جمعية الأورمان الهادفة إلى إمداد الأسر غيرالقادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم في مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان.