نموذج التقرير الهندسى حول السلامة الإنشائية وفق قانون التصالح.. اعرف البنود

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء ضرورة تقديم طلب التصالح نموذج 2، وهو عبارة عن تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى ويكون خاضعا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.

بيانات التقرير الهندسي

وتضمن نموذج التقرير الهندسي عدة بيانات ومنها «عنوان المبنى، رقم الترخيص وتاريخه إن وجد، الرقم القومي، معاينة المبنى القائم من الارتفاع ومسطح الدور الأرضى وعرض الشارع، إجمالي المساحة المطلوب التصالح عليها، عدد الأدوار المطلوب التصالح عليها، عدد الوحدات، استخدام الوحدة المطلوب التصالح عليها، النظام الإنشائي من مبنى خرسانة أو حوائط حاملة، ونظام الأسقف سواء بلاطات مصمته أو مفرغة أو مسطحة أو خرسانية على كمرات معدنية، ونوعية الطوب المستخدم في أعمال المباني.

حدود مخالفة البناء

كما يشمل التقرير الهندسي بيانات الحدود لمخالفة البناء ومنها «الحد البحري، الشرقي، الغربي، الجنوبي، والطول، اختبارات التربة، العيوب الموجودة بالمبنى، إن وجدت، وأسباب العيوب من سوء الاستخدام وهبوط التربة، وعيوب تصميم وعيوب تنفيذ، عيوب في النظام الإنشائي، كما يتحمل معد التقريرسواء كان مهندس أو مكتب هندسي إذا كان المبنى وأساساته محل التقرير سليم إنشائيا بالكامل ويتحمل الأحمال الواقعة عليه بأمان تام، أو غير سليم إنشائيا ويحتاج إلى إجراءات.