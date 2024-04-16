محافظ الشرقية يتابع إخلاء عقارين آيلين للسقوط في الزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية موقع العقارين 6 و7 الكائنتين بمساكن التجنيد في منطقة النحال بمدينة الزقازيق، والمكون كل منهما من بدروم ودور أرضي وأربع أدوار علوية بإجمالي 23 وحدة سكنية، للاطمئنان على الانتهاء من تنفيذ قرار الإخلاء الإداري للسكان حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

وجود شروخ طولية وعرضية وظهور حديد التسليح

وأوضح المحافظ أن قرار الإخلاء جاء بعد تشكيل لجنة هندسية لإجراء المعاينات اللازمة للعمارتين وتبين وجود شروخ طولية وعرضية، وظهور حديد التسليح وانهيار بالأسقف والواجهات بهما وعدم الجدوى من ترميمها، ليصدر لهما قرار الإزالة والإخلاء ونقل السكان لوحدات سكنية بديلة.

إخلاء جميع السكان بالعمارتين ونقلهم إلى وحدات الإسكان

اطمأن على الانتهاء من أعمال إخلاء جميع السكان بالعقارين ونقلهم إلى وحدات الإسكان التابعة للمحافظة، والكائنة بعزبة يعقوب في قرية ميت أبو علي بمركز الزقازيق، حفاظا على استقرارهم الأُسري والمعيشي، وكذلك فصل جميع المرافق من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء، وفرض كردون أمني حولهما بمعرفة قوات الأمن، لبدء أعمال إزالة العمارتين بالكامل حتى سطح الأرض.

وكلف المحافظ رئيس حي أول بسرعة الانتهاء من أعمال إزالة العقارين، والبدء فورا في إعادة بنائهما مع وضع التصور الأمثل لتطوير وتجميل المنطقة بما يتماشى مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.

كما كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بتوفير السلع الأساسية والمواد الغذائية لهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني حفاظاً على استقرارهم المعيشي وتوفير كافة احتياجاتهم اليومية.

وانتقل محافظ الشرقية لتفقد منطقة مساكن الزراعة خلف مصنع كوكاكولا ليقرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية مكبره لوضع التصور الأمثل لتطوير المنطقة وإجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة للعمارات السكنية الكائنة بها مع تكليف رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من حل مشكلة الصرف الصحي بالمنطقة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لخطوط الصرف الصحي لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.