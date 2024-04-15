محافظ الشرقية يعلن توفير 693 فرصة عمل في 22 شركة 

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، توفير 693 فرصة عمل داخل 22 شركة بالقطاع الخاص، مؤكدا أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص، للقضاء على شبح البطالة وتوفير دخل ثابت يدر عليهم دخلا ثابتا ليحيوا حياه كريمة.

فرص عمل حقيقية للشباب

أشاد محافظ الشرقية، بمجهودات مديرية العمل في التواصل الدائم مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع، لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته، بجانب توفير فرص عمل لذوي القدرات والهمم، تتناسب مع حالتهم الصحية باعتبارهم شريكا أساسيا في بناء وتنمية المجتمع.

693 فرصة عمل بمدارس خاصة وشركات

أشار احمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل، إلى تواصل الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية، مع أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب تناسب مؤهلاته وقدراته وامكانياته، لافتا إلى أنه خلال شهر مارس الماضي، تم توفير 693 فرصة عمل بالمدارس الخاصة وشركات تصنيع المواد الغذائية والمنسوجات والالكترونيات والكرتون والصناعات الكهربائية والطباعة والاخشاب والتبريد والتجميد، وكذلك صناعة الكابلات الكهربائية ووسائل النقل وغيرها.