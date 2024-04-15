جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الشرقية.. يبدأ من 11 صباحا

أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء، جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الشرقية، إذ من المقرر أن يبدأ تخفيف الأحمال من 11 صباحا حتى 5 مساء، وذلك بعد عودة تخفيف الأحمال عقب توقف العمل بها خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في الشرقية

وأوضحت شركة توزيع الكهرباء بالشرقية خطة تخفيف الأحمال ومواعيد انقطاع التيار الكهربائي بحسب المناطق المقررة، إذ تقرر أن تكون مدة الفصل ساعتين لكل مجموعة.

تخفيف أحمال الكهرباء في الشرقية

وقالت مصادر من شركة كهرباء القناة لـ«الوطن»، إنه جاءت مواعيد تخفيف الأحمال استجابة لرغبات المواطنين لعدم تخفيف الأحمال خلال ساعات الليل وتنفيذها خلال أوقات النهار فقط، حتى يتمكن الطلاب من الاستعداد لامتحانات النقل والإعدادية والثانوية العامة.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الشرقية

وتقدم «الوطن»، خلال السطور التالية، جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الشرقية بالكامل، بعدما جرى الإعلان عنها رسميا، من شركة القناة لتوزيع الكهرباء، ليتسنى للمواطنين معرفة مواعيد الانقطاع.