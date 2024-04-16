ضبط 4 عناصر إجرامية في الإسكندرية والشرقية بحوزتها مخدرات بـ3 ملايين جنيه

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتي أمن الإسكندرية والشرقية، عن أنّ عدّة عناصر إجرامية تتاجر في المواد المخدرة وتروجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وجرى ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجرام، وضبط 3 عناصر إجرامية لها معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، وبحوزتهم 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجرام وسيارة، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2,800 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.