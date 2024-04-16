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دراما المتحدة

ضبط 4 عناصر إجرامية في الإسكندرية والشرقية بحوزتها مخدرات بـ3 ملايين جنيه

كتب:

محمد بركات
12:48 م | الثلاثاء 16 أبريل 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتي أمن الإسكندرية والشرقية، عن أنّ عدّة عناصر إجرامية تتاجر في المواد المخدرة وتروجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وجرى ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجرام، وضبط 3 عناصر إجرامية لها معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، وبحوزتهم 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجرام وسيارة، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2,800 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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