ضبط 4 متهمين بالاتجار في المخدرات خلال حملات بأسوان ودمياط والإسكندرية

وجه قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن دمياط والإسكندرية وأسوان، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، ما أسفر عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.

قضايا اتجار في المخدرات بدمياط والإسكندرية

في دمياط، ضبطت الأجهزة الأمنية قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها 1.100 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و5.500 كيلو جرام لمخدر البانجو، وكذا قطعة سلاح ناري (فرد محلي وعدد من الطلقات)، بحوزة متهم له معلومات جنائية.

وفي الإسكندرية، ضبطت الأجهزة الأمنية قضيتي اتجار في المواد المخدرة، شملت ضبط كمية من مخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة، بحوزة متهمَين اثنين.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية قضيتي سلاح أبيض، ضُبط خلالهما قطعتي سلاح أبيض بحوزة متهمَين اثنين.

وفي أسوان، تم ضبط قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها 3 كيلوجرامات لمخدر الحشيش، بحوزة متهم، كما ضُبطت قطعتان سلاح ناري، عبارة عن (بندقية آلية – فرد محلي – خزينة – عدد من الطلقات).

كما أسفرت الحملات الأمنية عن تنفيذ 604 أحكام قضائية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.