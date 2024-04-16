«تموين الشرقية»: زراعة 394 ألف فدان قمح.. ولدينا 56 نقطة تجميع

قالت فايز عبدالرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، إنّ المحافظة شهدت زراعة 394 ألف فدان بالقمح، ولدينا 12 صومعة مشتركة في التوريد هذا العام، منها 4 حقلية والباقي كبيرة.

عدد نقاط تجميع القمح هذا العام

وأضافت «عبدالرحمن»، في مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «بالنسبة إلينا مراكز التجميع بما فيها الصوامع، وصلنا إلى 56 نقطة لتجميع القمح هذا العام».

فتح مراكز كبيرة في الشرقية

وتابعت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية: «الفلاح اعتاد حصاد القمح وتعبئته في أجولة، وتسليمه إلى الشون أو المصانع، أو بيعه لتاجر، لذلك نفتح مراكز كبيرة في محافظة الشرقية حتى نكون أقرب نقطة للفلاح والمزارع».