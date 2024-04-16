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دراما المتحدة

«تموين الشرقية»: زراعة 394 ألف فدان قمح.. ولدينا 56 نقطة تجميع

كتب:

يارا أشرف
12:56 م | الثلاثاء 16 أبريل 2024
حصاد القمح - صورة أرشيفية

حصاد القمح - صورة أرشيفية

قالت فايز عبدالرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، إنّ المحافظة شهدت زراعة 394 ألف فدان بالقمح، ولدينا 12 صومعة مشتركة في التوريد هذا العام، منها 4 حقلية والباقي كبيرة.

عدد نقاط تجميع القمح هذا العام

وأضافت «عبدالرحمن»، في مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «بالنسبة إلينا مراكز التجميع بما فيها الصوامع، وصلنا إلى 56 نقطة لتجميع القمح هذا العام».

فتح مراكز كبيرة في الشرقية

وتابعت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية: «الفلاح اعتاد حصاد القمح وتعبئته في أجولة، وتسليمه إلى الشون أو المصانع، أو بيعه لتاجر، لذلك نفتح مراكز كبيرة في محافظة الشرقية حتى نكون أقرب نقطة للفلاح والمزارع».

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