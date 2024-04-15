انطلاق موسم توريد القمح 2024 بالفيوم.. وصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة

انطلق موسم توريد القمح 2024 في محافظة الفيوم، اليوم الاثنين، إذ بدأت مختلف الصوامع والشون في استقبال الأقماح من المزارعين، وفقًا لسعر أردب القمح الجديد الذي حددته وزارة التموين، ويستمر التوريد لمدة 4 أشهر كاملة، لضمان توريد أكبر كمية ممكنة من الأقماح.

وكشف المهندس السيد أحمد السيد حرزالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل انطلاق موسم توريد القمح 2024، ومواقيت وسعر التوريد.

موسم توريد القمح 2024

وأوضح وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، إنّ مختلف الصوامع والشون بدأت اليوم في استقبال الأقماح من المزارعين، بأول أيام موسم توريد القمح المحلي وفقًا لقرار وزير التموين رقم 55 لسنة 2024 بشأن الضوابط المنظمة لتوريد وتداول القمح المحلي لموسم 2024.

سعر توريد القمح 2024

وأشار إلى أنّ سعر توريد القمح 2024 سيضمن موسم ناجحا للفلاحين، إذ جرى تحديد سعر توريد القمح 2024 بنحو 2000 جنيه للأردب، وفقًا لدرجة النظافة، وهو ما سيكون له أثر كبير جدًا في نجاح موسم التوريد، إذ إنّه سعر مربح جدًا للمزارعين.

وشدد على أن وزير التموين أمر بصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من توريد القمح، مؤكدًا أنّهم بدأوا بالمرور على المواقع التخزينية للتأكد من استعدادها لاستقبال القمح من جميع المزارعين، مُشيرًا إلى أنّه جرى الإعلان عن مواعيد استقبال القمح من المزارعين، فضلًا عن سعر الأردب.

موعد توريد القمح 2024

وذكر أنّ موسم التوريد الرسمي، بحسب ما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدأ اليوم في محافظة الفيوم ويستمر حتى 15 أغسطس المقبل، لضمان توريد أكبر كمية من القمح للصوامع والشون، بينما جرى فتح صومعة طامية لاستقبال الأقماح بدءًا من 3 أبريل الماضي بسبب نضج القمح مبكرًا في المناطق الصحراوية.

لجنة لفرز الأقماح في كل موقع

وأشار إلى أنّه جرى تشكيل لجنة فرز أقماح في كل موقع، موضحًا أنّ اللجنة تتكون من 5 أعضاء من مديرية التموين، وسلامة الغذاء، والزراعة، وأمين العهدة من الجهة المسوقة، ومسؤول الوزن.

3 شركات مسوقة للقمح

وأردف أنّ مصر تضم 3 شركات مسوقة لمحصول القمح، وهي الشركة المصرية القابضة للصوامع، والقابضة للصناعات الغذائية المتمثلة في المطاحن، والبنك الزراعي المصري.

حظر نقل القمح خارج المحافظة

وأكد إنّه تم إصدار قرار بحظر نقل القمح خارج المحافظة دون تصريح من مديرية التموين، فضلًا عن تشديد الرقابة على المطاحن المنتجة للدقيق الحر، ومصانع الأعلاف المزارع السمكية للتأكد من عدم استخدام القمح المحلي في تصنيعها، وضمان توريده للشون والصوامع.