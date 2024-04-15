رفع درجة الاستعداد بالقاهرة لاستقبال موسم توريد القمح

أكد ناصر ثابت، وكيل أول وزارة التموين، مدير تموين القاهرة، على رفع درجة الاستعداد التام والجهوزية القصوى لاستقبال موسم توريد القمح عام 2024، والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظًا على المحصول، مع التأكيد على منع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين المخصصة لها. مؤكدًا أنه بدءًا من اليوم، انتظمت اللجان المخصصة لاستقبال توريد القمح، وجاري العمل على قدم وساق بشكل ممنهج ومنظم.

موسم توريد القمح

وشدد مدير تموين القاهرة على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم التوريد، وأنه سيتابع بنفسه عمليات توريد الأقماح بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على الموردين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة وتعليمات محافظ القاهرة وبناءً على قرارات القيادة السياسية.

استعداد الصوامع

كما تابع مدير تموين العاصمة مدى جاهزية واستعداد الصوامع والشون والهناجر على مستوى المحافظة، والتي ستبدأ في استقبال محصول القمح وفقاً للتوقيتات والضوابط المقررة لذلك، مشيرًا إلى أن مواقع التخزين للأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت 2 صومعة و2 بنكر ومركز تجميع.

وأوضح أن السعة التخزينية للقمح بنطاق محافظة القاهرة تصل إلى 46 ألف طن، لافتًا إلى أن أماكن التشوين أو التخزين تشمل صومعتين الصومعة الأولى في المطرية تابعة لشمال القاهرة وقدرتها الاستيعابية 10 آلاف طن شمال صومعة التبين وتسع 4800 طنًا بالقطاع الجنوبي للعاصمة، فضلا عن وجود بنكرين على مستوى المحافظة شمال وجنوب بنكر السلام وسعته 12 ألف طن، وبنكر عزبة الوالدة بحلوان وطاقته الاستيعابية 7 آلاف طن، بالإضافة لمركز تجميع التبين ويتبع شركة جنوب وسعته 11 ألف طن.

كما أوضح أنه توجد لجنة لكل مركز تجميع تشمل رئيس لجنة عضو تموين ومشرف على اللجنة ومسؤول عنها، وعضو زراعة لفحص نوعية القمح وجودته وعضو الهيئة القومية لسلامة الغذاء منوط بالتقريط وتحديد نوع القمح، وأمين عهدة يقوم باستلام العهد.

أسعار توريد القمح

جدير بالذكر أن وزارة التموين، قد حددت أسعار توريد القمح وفقًا لقرارات مجلس الوزراء بقيم 2000 جنيه لإردب القمح نقاوة 23.5، والإردب درجة نقاوة 23 بـ1950 جنيهًا، والإردب درجة نقاوة 22.50 بـ 1900 جنيه.