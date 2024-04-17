أجابت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن العديد من التساؤلات التي يطرحها المواطنون والتي من بينها هل التأمينات تحسب مدة الخدمة الاجتماعية ضمن الاشتراك؟

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» الإجابة عن التساؤل هل التأمينات تحسب مدة الخدمة الاجتماعية ضمن الاشتراك؟

لا تعتبر ضمن مدد الاشتراك التأميني

وقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إن مدة الخدمة العامة التي يؤديها الطلاب من خريجي الجامعات وفقًا للقانون رقم 76 لسنة 1973، لا تعتبر ضمن مدد الاشتراك التأميني.

لا يتم خصم اشتراكات للخدمة العامة

وأضاف الصادق خلال حديثه لـ«الوطن»، أن مدة الخدمة العامة لا يتم خصم اشتراكات لها من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عنها، وهي بالتالي لا تحسب ضمن مدة اشتراك الشخص المؤمن عليه.