«الصحة»: حصول مستشفى حميات المنوفية على شهادة الجودة الدولية GAHAR

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن حصول مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد بالمنوفية على الاعتماد المبدئي للجودة GAHAR كأول مستشفى تابع لقطاع الطب العلاجي، وذلك في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

عبدالغفار: الوزارة تسعى إلى اعتماد جميع منشآتها الطبية لشهادة «GAHAR»

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تسعى إلى اعتماد جميع المنشآت الطبية التابعة لها وفقاً لمعايير الجودة الوطنية الصادرة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR» والمعتمدة دولياً من الإسكوا، وذلك في إطار تحقيق معايير الجودة في الرعاية الصحية وأمان المريض.

مستشفيات أخدت الاعتماد المبدئي للجودة «GAHAR»

جدير بالذكر أن 16 مستشفى تابعة لوزارة الصحة قد حصلت على الاعتماد المبدئي للجودة «GAHAR» خلال الفترة من مارس 2023 وحتى فبراير 2024، وهي «مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ومستشفى بهتيم للجراحات التخصصية بالقليوبية ومركز أورام مدينة نصر للتأمين الصحي بالقاهرة التابعين للهيئة العامة للتأمين الصحي»، إضافة إلى 13 مستشفى تابعا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهي «مركز أورام دمنهور بالبحيرة ومستشفى الشيخ زايد التخصصي بالجيزة، ومركز الكبد والجهاز الهضمي بههيا بالشرقية، ومستشفيات دار الشفاء والبنك الأهلي للرعاية المتكاملة والزيتون التخصصي وأورام دار السلام هرمل والقاهرة الفاطمية و15 مايو التخصصي بمحافظة القاهرة، بجانب مستشفيات مركز أورام المنيا ومستشفى ملوي التخصصي وسمالوط التخصصي ومستشفى ديرمواس التخصصي بمحافظة المنيا».