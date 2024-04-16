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«الصحة» تحذر المواطنين من الإفراط في تناول 5 أدوية.. تتسبب في زيادة الوزن

كتب:

مريم الخطري
10:22 ص | الثلاثاء 16 أبريل 2024
أدوية - صورة تعبيرية

أدوية - صورة تعبيرية

أصدرت وزارة الصحة والسكان دليلا إرشاديا عن أبرز الأدوية التي تتسبب في زيادة الوزن، مشيرة إلى أهمية استشارة الطبيب قبل تناولها، لتفادي الأثار الجانبية، ومعرفة عدد الجرعات التى يجب الحصول عليها.

أدوية تتسبب في زيادة الوزن

وكشفت الوزارة عن أسماء الأدوية التي تعمل على زيادة الوزن، وهي: «الستيرويدات، ومضادات الذهان، ومضادات الاكتئاب، والأدوية المضادة للتشنجات، والأدوية المستخدمة لتقليل مستويات سكر الدم».

وأشارت إلى أهمية أخذ الحذر عند تناول تلك الأدوية، وعدم الحصول عليها، إلا بعد إشراف طبي كامل، وعدم الحصول على جرعات زيادة، لاحتمالية وجود مضاعفات. 

ضرورة استشارة الطبيب

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، للنهوض بالصحة العامة، والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار على صحة الجسم، والعمل على رفع التوعية الصحية لدى المواطن بالتعامل الأمثل نحو الأدوية.

 

 

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.