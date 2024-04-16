رسميا.. رابط التقديم للمدارس المصرية اليابانية 2024/ 2025

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2024/ 2025، حيث يمكن لأولياء الأمور الدخول الآن على هذا الرابط.

رابط التقديم للمدارس اليابانية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن المنهج المستخدم في هذه المدارس هو المنهج الدراسي المصري الجديد (2.0) باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة «التوكاتسو» كأنشطة أساسية لغة التدريس في المدارس هي اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى تدريس منهج المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية Connect Plus.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، لا توجد لغة ثانية داخل المدارس المصرية اليابانية لحين تقريرها من وزارة التربية والتعليم وفق منظومة المناهج الجديدة 2.0.

قواعد عامة

- يجب أن يكون الطفل مصري من أبوين مصريين الجنسية.

التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية يكون عبر المنصة الإليكترونية فقط، وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية التي سيتم تشغيلها العام الدراسي 2024 – 2025 على ألا تطبق هذه القواعد على أي مدارس أخري تابعة لوزارة التربية والتعليم.

- لن يتم قبول أي طلبات للتقدم بأي وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة أو تم تقديمها قبل الميعاد المحدد، وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة دون النظر إلى أولوية التسجيل على المنصة.

- لغة التدريس في المدارس هي اللغة الإنجليزية المنهج المستخدم في هذه المدارس هو المنهج الدراسي المصري 2.0، بالإضافة إلى أنشطة «التوكاتسو» كأنشطة أساسية وما يلزم من أعباء لتطبيق هذه الأنشطة.